Millesimo riapre parchi e giardini pubblici. Il sindaco Picalli: "E' l'ora delle responsabilità"

Covid-19 a Millesimo. Questa la situazione: 13 casi confermati in isolamento obbligatorio; 15 persone in isolamento precauzionale presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata in quanto in valutazione da parte Asl 2.

"La fase di ripresa è iniziata. Non è più il momento dei divieti. E' l'ora delle responsabilità - commenta il sindaco Aldo Picalli - Come da Dpcm del 17 maggio, ieri è stato possibile riaprire parchi e giardini pubblici. E' autorizzato altresì l'uso delle panchine che comunque restano un veicolo di trasmissione a contatto dovuto a chi, seduto sopra senza mascherina, starnutisce, tossisce o emette particelle di saliva. Attenzione a chi si siede. Lavatevi bene le mani prima di toccarvi bocca, naso e occhi".

"I giochi dei bambini invece, restano per ora chiusi in quanto non è specificato quando e come si deve fare. Ma è richiesto personale che si dedichi ad una pulizia frequente dei giochi e dei camminamenti. Il comune in questo momento non riesce a garantire le direttive indicate. I bambini, nella loro vivacità ed ingenuità, possono essere un forte veicolo di trasmissione del Virus con le famiglie" conclude il sindaco Picalli.