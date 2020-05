Finale, in Consiglio comunale torna la discussione sul 5G. Geremia (Lega): "Prendiamo tempo per capire"

Resta sempre acceso il fuoco della discussione sul 5G a Finale Ligure. Dopo il rinvio nel Consiglio comunale dello scorso 13 febbraio, nell'assemblea convocata domani, giovedì 21 maggio alle 14.30, si tornerà ad affrontare l'argomento grazie ad una mozione proposta da tutti i gruppi della minoranza.

Al punto contenente il "diniego della concessione di strutture, edifici, spazi ed aree pubbliche per l'installazione di apparati radioemissivi" presentato dai gruppi di opposizione "Le Persone al Centro", "Per Finale" e "Finale in movimento" se ne aggiungerà uno presentato in extremis dalla consigliera Marinella Geremia, Lega.

La richiesta al sindaco Frascherelli è quella di acquisire informazioni presso i ministeri della Salute, dello Sviluppo Economico e dall'Ambiente "circa l’esistenza, ad oggi, di una correlazione scientificamente dimostrata tra l’esposizione ai suddetti CEM e la comparsa o peggioramento di specifiche patologie attribuibili a impianti che generano radiofrequenza 5G, al fine della cura degli interessi e diritti su richiamati e non ultimo dell’informazione alla popolazione che ha manifestato in diverse occasioni la propria preoccupazione in merito".

Una mossa per prendere ulteriore tempo al fine di arrivare ad una scelta il più informata possibile, come spiega la stessa Geremia: "Non è un no a prescindere il mio, piuttosto ci si prenda un momento di pausa e di riflessione per avere delucidazioni e linee guida più certe su un tema che ha visto diversi pareri sulla sua pericolosità".

Ecco quindi spiegata la richiesta di un parere ministeriale: "Il sindaco può essere personalmente favorevole o contrario a questa installazione, però rappresentando entrambi gli schieramenti della cittadinanza credo sia in dovere di considerare le cose da un punto di vista più globale. Anche alla luce della pandemia che ci ha fatto capire l'importanza della salute pubblica".

I finalesi restano quindi in attesa dell'ennesimo passaggio nella vicenda dopo che lo scorso ottobre la Seconda Commissione consiliare e una delibera di giunta avevano stoppato il contratto in essere con la Inwit per la posa degli apparecchi.