Santa Corona, caso mazzette all'obitorio: un quarto indagato

Ci sarebbe anche una quarta persona, in servizio per la cooperativa sociale che gestisce la camera ardente dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, tra gli indagati nell'ambito dell'’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona, coordinata dal pm Claudio Martini, che ha già portato all'esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere.