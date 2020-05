Varazze, scontro tra furgone ed auto: due persone in codice giallo al San Paolo

Impatto tra un'auto ed un furgone questa mattina a Varazze, nei pressi della rotonda in prossimità del porticciolo all'ingresso del centro abitato lato ponente. L'episodio si è verificato intorno alle 10.30.

Da chiarire le cause dell'incidente, che ha visto poi intervenire sul posto i soccorritori della Croce Rossa varazzina per trasportare i due autisti dei mezzi coinvolti, un uomo di circa 65 anni ed una donna sui 35, in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona a seguito dei traumi riportati nello scontro.