"Savona piange una figlia. Ciao Valentina": i tifosi biancoblu ricordano la 22enne con uno striscione

"Savona piange una figlia. Ciao Valentina".
Questa la frase scritta in uno striscione posizionato dai tifosi del Savona Calcio e posizionata sugli spalti dello stadio Chittolina di Vado in occasione del match contro il Ceriale per ricordare Valentina Squillace, la 22enne deceduta martedì scorso dopo essere stata investita da un camion in Corso Tardy & Benech.
I supporter biancoblu si uniscono così all'ondata di cordoglio e di ricordo nei confronti della giovane studentessa di Giusprudenza scomparsa troppo presto.
E' stato inoltre posizionato un mazzo di fiori ed è stato svolto uno spontaneo minuto di silenzio.
Questa mattina durante le celebrazioni del Confuoco nell'atrio di Palazzo Sisto anche il presidente dell'associazione A Campanassa Giampiero Sorti l'ha ricordata auspicando anche ad una "pace per le strade".