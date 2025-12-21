Paura nella notte a Savona, auto contro il muro su lungomare Matteotti: soccorsi mobilitati (FOTO)

Paura nella notte a Savona per un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 su lungomare Matteotti. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha sfondato il muro a bordo strada, rischiando di finire in mare.

Fortunatamente il veicolo si è arrestato sul marciapiede, evitando conseguenze ben più gravi. A bordo dell’auto viaggiava una ragazza di 25 anni che, nonostante lo spavento, è rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, insieme ai militi della Croce Bianca Savonese e all’automedica, per i controlli sanitari e la messa in sicurezza dell’area.