Bingo e tombola sono la stessa cosa?

Il bingo e la tombola si caratterizzano sicuramente per modalità di gioco molto simili. Non è un caso se in tanti tendono a confonderli tra loro se hanno giocato solo all’uno o all’altro. Mentre la tombola è un gioco più tradizionale, se non di nicchia, che spopola nelle case degli italiani specialmente durante le festività natalizie, il gioco del bingo disponibile all’interno di piattaforme decicate , coinvolge numerosi appassionati lungo tutto l’arco dell’anno. La prima differenza sostanziale è però nei premi: nella tombola esistono l’ambo, il terno, la quaterna, la cinquina e, appunto, tombola, ma nel bingo si vince solo con la cinquina e marcando tutti i numeri della cartella.

Prima di ogni partita di bingo vengono vendute le cartelle con 3 file di 5 numeri stampate su ciascuna di esse. L'estrazione dei numeri viene effettuata con delle macchine all'interno delle quali sono presenti 90 palline numerate. Il limite massimo di partite giocabili con lo stesso set di palline è di 5.000, dopodiché il set va sostituito con tanto di comunicazione all’AAMS e deve essere conservato per possibili controlli. In confronto alla tombola, qui la fiscalità la fa da padrone.

Il primo giocatore che annulla tutti i 15 numeri presenti sulla sua cartella si aggiudica il premio "Bingo", al momento equivalente al 53% della raccolta della partita, che può variare fino al 51% quando la percentuale del Bingo happy pari al 2% viene sottratta alla percentuale del bingo. Chi annulla per primo tutti i 5 numeri presenti su una delle file della sua cartella ottiene invece il premio della cinquina, corrispondente al 7% del montepremi.

Esistono però molte altre possibilità vincita che sono totalmente assenti nella tombola e rendono il bingo molto più conveniente e fruttifero per chi mira esplicitamente al guadagno. È il caso del Bingo One che viene messo in palio al raggiungimento di una quota stabilita mensilmente da ciascuna sala e che viene accumulato con il 4% dell'incasso di ogni partita. C’è anche il Bingo One Extra che raddoppia il Bingo One per chi effettua bingo nella 46ª o 47ª pallina della sessione Bingo One, con un valore del 50% in più per chi effettua bingo nella 48ª o 49a pallina della sessione Bingo One. Inoltre c’è il Super Bingo per chi realizza il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore a 38. Altri premi notevoli e dal valore variabile sono il Bingo Oro e il Bingo Argento, che vengono messi in palio in partite specifiche con annuncio da parte del direttore di gioco.