Proseguono le attività di Anas per la manutenzione degli impianti della galleria Alassio 1, lungo la statale 717 “Villanova di Albenga”, nei comuni di Alassio e Villanova di Albenga, in provincia di Savona. Per consentire i lavori verrà predisposta la chiusura della statale dal km 5,068 al km 10,000 dalle 17.00 del 22 maggio fino alle 6.00 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale