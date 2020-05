Spotorno, deliberato dalla giunta il bando per l'emissione dei buoni affitto per l'anno corrente

La giunta di Spotorno ha deliberato nei giorni scorsi il bando per i buoni affitto per il 2020, con riferimento all'annualità 2019 per l'assegnazione di fondi comunali a sostegno delle locazioni.

"In attesa della ripartizione dei fondi nazionali da parte della Regione Liguria, che probabilmente arriveranno dopo luglio, l’Amministrazione ha destinato mercoledì la cifra di 35 mila euro di fondi Comunali" ha comunicato il sindaco Mattia Fiorini tramite i propri canali social

La domanda di partecipazione sarà resa disponibile, sia in versione digitale sia in quella cartacea, nei primi giorni dell'ultima settimana di maggio. Dall'1 al 19 giugno saranno quindi accolte le richieste.

"Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato, e non stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado - aggiunge il primo cittadino -. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta".

Tra i vari requisiti reperibili poi nel bando vi è la residenza anagrafica nel comune di Spotorno e il valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al nucleo familiare, non superiore a 16mila e 700 euro.