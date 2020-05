Savona, chiude all'ospedale San Paolo il reparto Covid in Medicina

Il reparto di medicina del sesto piano dell'ospedale San Paolo di Savona è pronto a tornare alla normalità. E' pronto ad essere chiuso come reparto Covid dopo che in questi mesi era stato istituito per l'emergenza, dedicando completamente l'attenzione ai malati di Coronavirus.

Il padiglione quindi, visto il calo dei contagi e le dimissioni potrà tornare lentamente al suo passato lavoro. In questi difficili mesi tre piani del nosocomio savonese sono stati dedicati al Covid: è stata creata dall'Asl2 una zona rossa nel reparto di Rianimazione, nel reparto infettivi una zona arancione e due zone gialli nell'ex reparto di neurologia e in medicina.

Nel frattempo già a partire da questo fine settimana l’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga riprenderà parte della propria funzionalità e, seppur gradualmente e con prudenza, a partire da lunedì saranno riaperti molti dei reparti e ambulatori che fino ad oggi erano stati destinati ai pazienti Covid.

Grande la soddisfazione da parte del sindaco Riccardo Tomatis che in questi mesi ha mantenuto costantemente i contatti con il direttore generale dell’Asl 2 il dottor Cavagnaro e con il dottor Luca Corti.

“I contatti con il dottor Cavagnaro in questi mesi sono stati pressoché quotidiani sia per conoscere la situazione sanitaria sul territorio che le condizioni dell’Ospedale di Albenga. Abbiamo condiviso le scelte relative all’ospedale di Albenga cercando di collaborare al fine di superare la grave emergenza legata al Coronavirus. Io e la mia amministrazione abbiamo messo sempre da parte le polemiche o le strumentalizzazioni politiche al fine di lavorare tutti insieme per la salute pubblica e per il bene dei cittadini del nostro territorio" ha affermato il primo cittadino.