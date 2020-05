Controlli alla movida, il sindaco di Bergeggi Arboscello si schiera con la collega di Savona Caprioglio: "Parole di Toti hanno dell'incredibile"

" Leggo che il governatore Toti in merito alla 'movida' a Savona accusa i sindaci di non fare i controlli, di non uscire in mezzo alla gente per evitare gli assembramenti.

"Da settimane io e altri sindaci cerchiamo di avere la sua attenzione per condividere protocolli comuni per i controlli e per avere supporto dalla regione. Io quando riapriranno le spiagge sarò sul territorio a controllare come tutti i giorni dell'anno - aggiunge Arboscello - Invito anche il presidente Toti a venire con me nelle spiagge libere all'apertura della stagione estiva, visto che dalle parti di Savona non si fa vedere da tempo né per bere uno spritz né per fare il suo mestiere di presidente della Regione".