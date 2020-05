Coronavirus, calano ancora i positivi in Liguria (-102): nessun decesso nel savonese, aumentano leggermente i ricoveri

In Regione Liguria sono 3.781 attualmente i positivi al Coronavirus, 102 in meno rispetto a ieri. 265 in pazienti in ospedale (-2) di cui 18 in terapia intensiva e 1.359 a domicilio (-108). 5 i deceduti nelle ultime 24 ore per un totale da inizio emergenza di 1417.

Questi i numeri giornalieri forniti da Alisa e dal Ministero della Salute.

Attualmente i positivi clinicamente guariti a casa sono 2.157, +8 rispetto a ieri e i guariti non più positivi sono 4.280 +150 rispetto alla giornata da ieri, 9.478 i casi totali da inizio emergenza (+53). 93.173 i tamponi effettuati in totale, +1.438 in più nelle ultime 24 ore.

Ospedalizzati:

Asl1 = 44 (4)

Asl2 = 55 (più rispetto a ieri, 3 in terapia intensiva)

Asl3 Villa Scassi = 33 (4)

Asl3 Colletta = 1

San Martino = 42 (4)

Galliera = 40

Gaslini = 2

Asl4 = 17

Asl5 = 31 (3 UTI)

Positivi per provincia:

IM = 448 (+2)

SV = 631 (-5)

GE = 2.581 (-88)

SP = 119 (-11) non assegnati = 2 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.200

Asl1 = 119

Asl2 = 338

Asl3 = 391

Asl4 = 193

Asl5 = 159

Decessi pazienti Covid-19 (ultime 24 ore, dalle 14 del 23 maggio alle 14 del 24 maggio

ASL 1 Segnala il decesso di un paziente positivo al Covid-19: un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Imperia, deceduto il 24 maggio all'ospedale di Sanremo

ASL 2 Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL3 Villa Scassi segnala 1 decesso: Uomo di 70 anni con comorbidità deceduto il 23.05.2020 nel reparto di medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4 Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5 Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

GALLIERA Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: Di una paziente residente a Genova di 67 anni, presso Rianimazione Monoblocco. Di un paziente residente a Genova di 92 anni, presso il Maragliano. Di una paziente residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12.