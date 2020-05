Savona, terminate le operazioni di ripascimento dell'arenile: Bagni marini pronti a riaprire

"Fervono i preparativi per iniziare al meglio la stagione estiva, l'Amministrazione comunale di concerto con l'associazione Bagni ha eseguita una accurata pulizia di tutto il litorale e proprio in questi giorni sono terminate le operazioni di ripascimento dell'arenile". Così, via Facebook, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Savona Pietro Santi.

"I proprietari degli stabilimenti balneari pur tra mille difficoltà causate dall'emergenza sanitaria sono pronti ad iniziare la stagione - prosegue Santi - Sono oramai in fase finale i lavori di sistemazione della passeggiata di Zinola a seguito dei gravi danni causati dalla forte mareggiata. Sarà un'estate diversa dalle altre ma se tutti rispetteremo le regole potremo ugualmente goderci il nostro bel mare".