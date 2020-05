Savona, discoteche e sale da ballo scendono in piazza per far sentire la loro voce

#OggiSuonaIlSilenzio e #IlSilenzioFaRumore. Questi gli hashtag principali del flash mob organizzato questa sera in piazza Sisto IV a Savona.

La manifestazione è stata ideata dagli operatori del mondo della musica, dei locali, delle discoteche e delle sale da ballo, sotto la guida del Presidente Regionale del Sindacato dei Locali da Ballo Fabrizio Fasciolo.

"Per la prima volta è la provincia di Savona a muoversi, questo è per quelli che sono gli 'invisibili' e che non hanno voce nel mondo dell'intrattenimento perchè di tutte le categorie che sono state studiate linee guida è l'unico che è stato abbandonato a se stesso - ha spiegato il presidente del Silb - bisogna che qualcuno studi esattamente com'è il settore, ci sono delle situazioni, in Spagna e in altri paesi dove è stato deciso di riaprire le attività al 30%, dopo 15 giorni si passa al 50% e poi a luglio e agosto al 100%, si tratta di studiare dei percorsi, ed è quello che manca ora a noi".

Un'iniziativa particolarmente sentita nella centrale piazza savonese dove ad un metro di distanza e con le mascherine i savonesi hanno potuto partecipare. Al flashmob erano presenti il sindaco Ilaria Caprioglio, l'assessore al commercio Maria Zunato, l'assessore e vicesindaco di Albisola Superiore Roberto Gambetta e il presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino.

“The show must go on” dei Queen e la canzone “Notti insonni” di Giacomo Canale e Andrea Poggio e infine "Il silenzio" sono stati suonati in piazza per allietare il flashmob.