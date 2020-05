Pietra Ligure, nuovo affondo del consigliere Carrara: "Situazione di abbandono ed incuria in Piazza Marconi e in via Soccorso"

"Siamo stati interpellati e sollecitati da diversi cittadini a prendere un'iniziativa consiliare per denunciare lo stato di grave degrado della zona di piazza Marconi e della prospiciente via Soccorso. Le aiuole sono completamente abbandonate, lasciate da mesi in uno stato di totale incuria con un'erba altissima che cresce in uno stato selvaggio. La documentazione fotografica che alleghiamo: é inequivocabile, parla da sola!". Così Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure (Polo di Centrodestra per Pietra - Lista Civica dei Pietresi).

"E dire che non si tratta di aree verdi cintate come i parchi, che dovevano essere chiusi nel momento di massima tensione dell'epidemia da Coronavirus - prosegue Carrara - no, qui si tratta di aree verdi pubbliche, prospicienti le pubbliche vie e piazze, aperte sempre alla pubblica fruizione, ma come scritto sopra lasciate tristemente in abbandono. Se poi, ci aggiungiamo pure la pessima situazione in cui é l'area già pertinenziale della pensione 'Eden', confinante con via Soccorso, nella quale regna l'incuria più nera, con l'erba che raggiunge ed oltrepassa il metro d'altezza ed é divenuta ricettacolo di topi ed insetti, unita al fatto che da alcuni mesi i punti luce sulla strada sono spenti e mai riparati, ci rendiamo conto del grado di depressione in cui é caduta tutta la zona".

"Una situazione, del resto 'comune' come 'lassismo' a tante aree della Città, specie aree verdi, non curate e degradate, di cui parliamo in altra mozione. La depressione della zona di piazza Marconi e della prospiciente via Soccorso é esacerbata dal fatto che non si vede nessuna prospettiva di riqualificazione futura: si vede che 'l'interesse' per piazza Marconi dell'attuale Sindaco in campagna elettorale era solo strumentale ad avere i voti dei residenti e degli esercenti; in poche parole, erano le solite 'promesse elettorali'" aggiunge ancora l'esponente di minoranza.

"Per tutti questi motivi, si chiede al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione Consiliare nel dispositivo che segue: 'Il Consiglio Comunale di Pietra Ligure, vista la degradata situazione di piazza Marconi e della prospiciente via Soccorso, impegna il Sindaco e la Giunta a: 1) prendere solleciti provvedimenti affinché siano subito effettuate opere di manutenzione delle trascurate aiuole della piazza, in modo che sia ripristinato un minimo di decoro. 2) sia definita la situazione concernente l'area dell'ex pensione 'Eden', e si provveda alla sua sistemazione e consegna alla pubblica fruibilità come area di 'verde e parcheggi'. Nel caso la definizione delle relative trattative dovesse perdurare ancora con tempi dilungati, siano presi provvedimenti per farne eseguire la sua immediata, completa pulizia e risanamento.