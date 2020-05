Una nuova stufa per i mici del gattile di Albissola: la richiesta dai volontari di Enpa

Il gattile “AmicoGatto” della Protezione Animali di Albissola Mare, attivo dal 2005, ospita mediamente 50 gatti ricoverati in condizioni di emergenza: soggetti di strada che non possono più vivere liberi a causa di gravi mutilazioni per investimento o malattie, anziani gatti di casa che hanno perduto il proprietario, deceduto senza parenti ed orfani pure del comune di residenza che non vuole prendersi cura di loro come la legge impone, etc.