Finale, da domani riparte a pieno ritmo il mercato settimanale. In atto nuove misure

E' finalmente arrivata la fumata bianca a Finale per lo svolgimento del consueto mercato settimanale del giovedì: da domani, dopo quasi tre mesi di assenza, il lungomare di Marina tornerà ad animarsi con le merci dei venditori ambulanti.

Nel pomeriggio di oggi il sindaco Ugo Frascherelli, dopo diversi confronti avvenuti tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti delle associazioni di categoria, ha infatti firmato l'ordinanza che consentirà nuovamente lo svolgersi dell'attività commerciale all'aperto ed in sicurezza.

Proprio sulla sicurezza e sull'interpretazione degli atti ordinativi emanati nelle scorse settimane dalla Regione e dal Governo c'era stato qualche attrito, limato nelle ultime ore.

La nuova ordinanza prevede una riduzione della profondità dei banchi da 4 a 3 metri e mezzo, con la sospensione del posizionamento dei banchi uno di fronte all'altro laddove non possa intercorrere tra gli stessi uno spazio di 5 metri. Niente banchi in doppia fila quindi, ma nessun taglio dei posti in questo senso: chi prima occupava la postazione ora non più concessa potrà posizionarsi a levante, dopo piazzale Mamberto.

Le uniche sospensioni temporanee riguarderanno gli spuntisti, ossia quei commercianti presenti in caso di assenza dei banchi con licenza fissa, e la vendita di merce usata. Per loro il via libera non è ancora arrivato, mentre potranno tornare al proprio posto anche i venditori di prodotti florovivaistici in piazzale Vuillermin.