Savona, ok della giunta comunale al progetto di recupero parziale del Complesso del San Giacomo

In occasione dell'ultima, recente, giunta comunale è stato espresso parere favorevole al progetto per il recupero parziale di una porzione importante del Complesso del San Giacomo. Proposta presentata dall'associazione “Amici del San Giacomo”, con il sostegno ed il coordinamento del comune di Savona, destinata a concorrere ad un importante bando di finanziamento.

Da parte dell'amministrazione civica, il lavoro è stato coordinato dal vice sindaco Massimo Arecco e gestito dal dirigente dell'ufficio lavori pubblici dottor ing. Delfino. Quello autorizzato in data odierna è il secondo progetto predisposto per il recupero del complesso che vede la luce nel 2020, sempre sotto l'egida degli stessi promotori. Il primo di essi ha riguardato il recupero funzionale del sagrato, ed attualmente è corso di valutazione per il suo eventuale finanziamento da parte della Fondazione De Mari.