Emergenza Coronavirus: -151 positivi nelle ultime 24 ore, nessun decesso registrato nel savonese

Calano anche oggi i contagiati nella nostra regione, dove il trend dell’epidemia si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 151 unità assestandosi a un totale di 3.467 casi. Sono 7 le schede decessi in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.436 vittime dall’inizio dell’emergenza. Di seguito i decessi comunicati in giornata dalle varie Asl:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 82 anni con comorbidità deceduto il 27.05.2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Segnala 2 decessi di pazienti, si tratta di:

• un uomo di anni 63, deceduto il 26 maggio presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Lavagna

• un uomo di anni 77, deceduto il 26 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

Gli ospedalizzati sono 219 (-23), 14 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.151 (meno 15 rispetto a ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 98.835 (2.157 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 403

Savona 566

Genova 2.392

La Spezia 104

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 37 (4 in terapia intensiva) -5 rispetto a ieri

Asl 2 - 50 (3 in terapia intensiva) +1

San Martino - 22 (2 in terapia intensiva) -12

Galliera - 37 (nessuno in terapia intensiva) -1

Gaslini - 3 (0) -

Asl 3 - 33 (5 in terapia intensiva) -

Asl 4 - 11 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 5 - 26 (3 in terapia intensiva) -3

Sono 1.050 i soggetti in isolamento domiciliare (-146). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.198 (+18), mentre i guariti con due test negativi sono 4.684 (+183).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 141

Asl 2 - 277

Asl 3 - 428

Asl 4 - 162

Asl 5 - 143