Savona, il gruppo Leze Legino e la farmacia del quartiere danno vita al progetto della mascherina "sospesa"

Dopo il caffè sospeso e la spesa sospesa, a Savona arriva anche l'iniziativa della mascherina sospesa.

Il Gruppo Facebook Leze Legino e la Farmacia di Legino, a partire dai prossimi giorni, daranno il via ad un progetto di solidarietà per gli abitanti del quartiere.

"Chi vuole, quando fa acquisti o acquista le sue mascherine presso la Farmacia, può lasciarne una o più 'in sospeso' per le persone che non possono acquistarle con regolarità. La mascherina singola costa 0.50 centesimi. E' possibile acquistare altri generi di necessità. Saranno poi dati ulteriori particolari sulle modalità di distribuzione" spiega una delle amministratrici del gruppo Maura Montalbetti.

"E' un atto di solidarietà e vicinanza, in un periodo che ci ha visto tutti colpiti nel profondo. Un piccolo atto, che a molti di noi costa pochi centesimi, ma è significativo per tanti altri cittadini leginesi" conclude.