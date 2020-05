Savona, l'assessore Levrero: "Nuova piattaforma software per l'integrazione delle telecamere pubbliche"

E' stata approvata ieri dalla Giunta la richiesta della determinazione del progetto per l'integrazione delle telecamere pubbliche esistenti sul territorio comunale con la nuova piattaforma software presentato dall'assessore alle Politiche della Sicurezza del comune di Savona Roberto Levrero e dal comandante della polizia municipale Aloi

"Il progetto parte da un'analisi dettagliata della situazione esistente, al fine di ottimizzare, sia in termini di sicurezza, sia ai fini economici, le implementazioni e le sostituzioni, laddove dovute per obsolescenza" spiega l'assessore Levrero.

"Questo progetto - prosegue Levrero - è stato suddiviso in lotti corrispondenti a zone comunali, sia per una migliore operatività, sia per la possibilità di frazionare la spesa e gli interventi nell'alveo di una progettazione organica che non conduca quindi a sprechi od a sovrapposizioni".

"La sicurezza urbana è e resta una priorità e, nonostante la difficoltà del periodo, sono lieto che un altro passo sia stato fatto nella direzione degli obiettivi prefissati" conclude l'assessore Levrero.