Il medico Elio Vignola Commendatore della Repubblica: premiato l’impegno per la sanità nell’entroterra

Un riconoscimento per una vita spesa al servizio della sanità dell’entroterra. Con queste motivazioni è stata conferita al dottor Elio Vignola l’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnata ieri, giovedì 18 dicembre, a Savona nella Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar dal prefetto Carlo De Rogatis.

Medico di base da anni punto di riferimento per i comuni dell’Alta Val Neva, della Valle Pennavaire savonese e dell’Alta Valle Pennavaire piemontese, Vignola è stato insignito dell’onorificenza per l’impegno costante nel garantire l’assistenza sanitaria nelle aree interne, contrastando concretamente il rischio di desertificazione dei servizi di base. Una scelta, la sua, che lo ha portato anche a posticipare il pensionamento per assicurare continuità di cure soprattutto a persone anziane e con disabilità, spesso in difficoltà a raggiungere gli ambulatori di fondovalle.

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e sindaci del territorio, a testimonianza del forte legame tra il medico e le comunità servite. L’onorificenza, pubblicata il 2 giugno 2025 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre, rappresenta il riconoscimento istituzionale di un impegno quotidiano svolto lontano dai riflettori, ma essenziale per la qualità della vita dell’entroterra ligure e piemontese.