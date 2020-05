Savona, sabato 6 giugno preghiera alla Madonna del Monte

Come ogni anno, a conclusione del mese di preghiera mariana, la Confraternita di Sant'Ambrogio di Legino e la Parrocchia di Zinola propongono per sabato 6 giugno alle 20.45 il rosario meditato nell'antica chiesa della Madonna del Monte; presiede il vicario e parroco di Legino, don Angelo Magnano.

Nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza Covid-19 la capienza della chiesa sarà di 40 posti a sedere.

A causa della pandemia non abbiamo potuto pregare insieme come in passato nel mese mariano, cogliamo l'occasione per farlo con la speranza di poter tornare alla normalità.