Vaccarezza si schiera al fianco degli imprenditori dei locali da ballo: "Il settore merita una ripartenza adeguata"

" Siamo vicini al 'big start', la riapertura dei confini con le regioni, che sarà la cartina di tornasole di quanto fatto fino ad oggi. Continua il mio viaggio fra i rappresentanti delle categorie che necessitano di linee guida appropriate a proseguire il lavoro di investimento fatto sulle aziende legate al turismo, settore senza il quale la Liguria non può permettersi di vivere ". Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"Ieri ho incontrato un gruppo di imprenditori dei locali da ballo della costa in uno dei locali simbolo della categoria: i Golden Beach di Albisola - prosegue Vaccarezza - Abbiamo già parlato delle ricadute occupazionali del settore in termini numerici in occasione del flash mob che si è svolto il 26 Maggio a Savona, organizzato dal segretario regionale del S.I.L.B. Fabrizio Fasciolo, ma giova ripeterlo: tremila locali con un gettito fiscale di 800 Milioni di Euro. Parlando di persone: Dj, Pr, Organizzatori, Vocalist, Promoter, Barman, 50 mila persone occupate nel settore, cioè cinquantamila famiglie coinvolte in una crisi che in qualche modo va affrontata e superata. Il settore merita una ripartenza adeguata, con modalità che, simili o assolutamente distanti da quelle pre emergenza, siano però certe".