Celle e la spiaggia libera dei Piani in versione francese: posizionati i paletti e le corde (FOTO E VIDEO)

Spuntano i paletti e le corde nella spiaggia libera ai Piani in località Bouffou a Celle Ligure.

Da ieri, dopo un sopralluogo del sindaco Caterina Mordeglia e del vicesindaco Giovanni Siri, sono state posizionate le nuove disposizioni per la sicurezza e il distanziamento sociale seguendo il modello Costa Azzurra così come ha fatto il comune di Spotorno.

L'area è stata così divisa in settori con la presenza delle corsie per accedere al mare. Per accedervi bisognerà utilizzare un'app che verrà ufficializzata ai cittadini nei prossimi giorni oppure rivolgendosi all'ufficio informazioni turistiche.

Al momento le spiagge libere di Celle (uno dei pochi comuni nel savonese), non sono ancora fruibili fino a data da destinarsi, come da ultima ordinanza del sindaco Caterina Mordeglia. Non si può infatti ancora stazionare e passeggiare, ma solo effettuare le attività sportive e fare il bagno sostando il tempo necessario per asciugarsi. E' stata consentita inoltre l'apertura agli stabilimenti balneari.

Intanto questo pomeriggio la polizia locale cellese è dovuta intervenire per far togliere gli asciugamani a molte persone che si sono posizionate sul litorale nonostante l'ordinanza di divieto.