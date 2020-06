Spiagge libere: ad Albenga riaprono il 3 giugno

"L'ordinanza che prevedeva la possibilità di accedere alle spiagge, ma non la sosta sulle stesse in scadenza il giorno 2 giugno a mezzanotte, non sarà rinnovata - spiega il sindaco Riccardo Tomatis - Abbiamo deciso quindi, dopo una serie di incontri e confronti , di aprire le spiagge libere della nostra città . Pertanto, a partire dalla giornata di mercoledì, sarà possibile, rispettando tutte le regole che verranno indicate sulla segnaletica che sarà apposta in corrispondenza delle spiagge, riprendere la tradizionale tintarella stagionale!".