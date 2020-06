Varazze dice addio al poliedrico Tinin Mantegazza, ideatore di "Dodò" per "L'Albero Azzurro"

Si è spento all'ospedale di Cesena, dove era stato urgentemente ricoverato per un malore, l'artista Tinin Mantegazza. Scenografo e autore per la televisione, per tutti coloro che furono bambini negli anni '90 Mantegazza era soprattutto l'ideatore del personaggio di Dodò, il simpatico volatile variopinto protagonista dello show contenitore pomeridiano "L'Albero Azzurro".

Nato a Varazze nel 1931, Mantegazza si trasferì a Milano in giovanissima età e qui si affermò negli anni '70, dove fu ideatore di numerosi importanti progetti legati al teatro sperimentale, autore per il Corriere dei Piccoli e illustratore di libri per ragazzi.

Prima ancora del celebre "L'Albero Azzurro", la collaborazione di Tinin Mantegazza con la RAI era iniziata con lo show "Telefiabe", ma anche con programmi di approfondimento culturale, per i quali curava alcune schede tecniche collaborando a stretto contatto con diversi giornalisti, tra cui Enzo Biagi.

Aveva scelto Cesenatico, sulle coste romagnole, come "buen retiro" e qui è stato colto da un malore fatale, all'età di 89 anni.