Cairo, riprese le visite dei parenti alla casa di riposo "Baccino"

Sono riprese dopo lo stop causa Covid-19 le visite presso la residenza protetta "Luigi Baccino" di Cairo Montenotte. Incontri programmati dal 1 giugno scorso per consentire ai familiari di incontrare i propri cari.

"Un grazie enorme a tutti gli operatori della struttura, che hanno tenuto duro in questo periodo così difficile - ha commentato su Facebook Marco Dogliotti, presidente della "Fondazione Baccino - Dopo tre mesi di isolamento forzato, in piena sicurezza iniziamo a tornare alla normalità".

La notizia della riapertura alle visite è stata condivisa sempre sul famoso social anche dal consigliere regionale Paolo Ardenti: "E' stata una ripresa complicata che deve tener conto del pericolo contagio che è sempre in agguato. Le regole devono essere ferree e rispettate altrimenti sarebbe come se quello che è successo non avesse insegnato nulla. Ma anche l’umanità deve essere rispettata perché è vita. Le soluzioni si trovano quando istituzioni, associazioni e famiglie lavorano insieme invece di perdere tempo a cercare responsabilità, quello è un dovere di altri, il nostro è quello di amare".