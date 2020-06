Finale Ligure, il municipio riapre al pubblico su appuntamento

“È giusto e doveroso che il Palazzo di Città riapra ai suoi cittadini". Il sindaco Ugo Frascherelli ha firmato il decreto per la graduale riapertura degli uffici pubblici.

Il municipio era stato chiuso in seguito all'aggravarsi della pandemia ed in ottemperanza alle indicazioni di Governo, ora il sindaco ne decide un ritorno parziale alla normalità: “Il ritorno alla normalità di attività e famiglie, l’apertura delle Regioni con contestuale aumento dei flussi di persone ci portano a porre in essere azioni di apertura per dare risposte ad esigenze e bisogni. Il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 gli uffici saranno a disposizione dei cittadini, con utilizzo di appuntamento preventivo per evitare assembramenti. Gli appuntamenti potranno essere presi via mail utilizzando gli indirizzi presenti sul sito, attraverso il telefono oppure chiedendo di persona all ingresso del Palazzo”.

"Il Comando della Polizia Municipale, l’ufficio anagrafe e i settori sociali hanno loro particolari accessi che hanno continuato ad operare con orari ampi e massima disponibilità del personale" conclude il sindaco.