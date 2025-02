Caos multe Provincia, il presidente Olivieri farà il punto con la ditta incaricata: "Gli accertamenti vanno fatti in maniera corretta"

Proseguono senza sosta gli accessi allo sportello e le chiamate al centralino della Provincia dei cittadini che hanno ricevuto dalla società incaricata da Palazzo Nervi delle cartelle per verbali per eccesso di velocità non pagati.

17.700 sono infatti gli atti di ingiunzione per un totale di 29mila. La maggior parte delle persone "colpite" però sostiene che negli anni scorsi non hanno mai ricevuto la multa o che invece l'hanno già pagata.

La società incaricata per la riscossione è la BConsulenze Srl che tramite Komunica di Caraffa di Catanzaro ha inoltrato le ingiunzioni per le annualità 2018-2021.

Oggi nel frattempo il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri avrà un incontro sia con l'agenzia destinataria dell'appalto che con gli uffici per fare il punto su una situazione che ha creato una sorta di caos in tutta la provincia e non solo.

"Faremo il punto per comprendere se i numeri sono tali e quali idonei strumenti assumere. Prima di dare un giudizio definitivo devo fare un quadro generale perché gli accertamenti vanno fatti in maniera corretta - ha spiegato il numero uno di Palazzo Nervi, lui stesso destinatario di un avviso così come il presidente della Provincia di Cuneo e alcuni sindaci - Sono a disposizione per confrontarmi e parlare con chiunque".

A chiedere un incontro proprio con Olivieri (si svolgerà domani. ndr) l'avvocato Vittorio Savona che difende tramite lo studio legale una decina di persone finite nel vertice delle sanzioni.

"Si sono rivolti a me in molti presso il nostro studio. Cerchiamo di risolvere non solo per i clienti ma per la cittadinanza, mi metto a disposizione" il commento del legale ricordando di fare attenzione sulla presenza o meno nelle cartelle delle date delle sanzioni, il luogo e la targa (in molte non sarebbero presenti) e nel caso di non pagare prima di aver effettuato tutte le verifiche del caso.