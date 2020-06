Stella, continua il restyling del palazzo comunale (FOTO)

Proseguono e si ampliano gli interventi al municipio di Stella. Lo si apprende dalla pagina Facebook del comune situato nell'entroterra savonese.

Completato il consolidamento con cordolo palificato, per risanare il dissesto del versante a valle del piazzale. I lavori proseguono con la canalizzazione delle acque bianche provenienti da monte, in via di ultimazione. L'intervento è finanziato attraverso il fondo per le somme urgenze, stanziato dal Governo in seguito all'alluvione di novembre scorso.

Nel frattempo sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto: co-finanziati a Novembre con contributo statale del Ministero allo Sviluppo economico, prevedono la realizzazione di un nuovo manto in tegole e la manutenzione dei cornicioni, frontalini e pluviali. Sono in corso di progettazione anche interventi di riqualificazione energetica dei prospetti, che potrebbero beneficiare di un cofinanziamento statale del Ministero degli Interni di 50.000 euro.