Sicurezza ad Albenga, i consiglieri di minoranza ricevuti in Prefettura. Il Viceprefetto Mottola di Amato: "Il livello di attenzione rimarrà alto"

Nella serata odierna sono stati ricevuti presso il Palazzo del Governo alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Albenga (Eraldo Ciangherotti, Gerolamo Calleri, Cristina Porro, Roberto Tomatis e Riccardo Minucci) che, in una nota inviata nei giorni precedenti al Prefetto, avevano evidenziato “una situazione di estremo disagio per la precaria sicurezza a carico dei residenti e commercianti e professionisti che lavorano nella zona di Viale Pontelungo”.

I consiglieri comunali hanno esposto in dettaglio al Viceprefetto Vicario e Responsabile dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura, dr. Salvatore Mottola di Amato, le criticità ravvisate in quell’area e le relative proposte di soluzione. Con l’occasione hanno fatto riferimento anche alla difficile situazione in altre zone del territorio comunale (in particolare, piazza Paolo VI e piazza del Popolo).

Al riguardo, il Dirigente della Prefettura ha assicurato che le proposte che implicano l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale saranno sottoposte al Sindaco di Albenga, ai fini di una sua complessiva valutazione delle esigenze di sicurezza del territorio comunale.

Con l’occasione il dr. Mottola di Amato ha riferito che sui temi della sicurezza pubblica ad Albenga vi è da tempo la costante attenzione delle Autorità provinciali di P.S. e delle Forze di Polizia, in raccordo e interlocuzione con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale.

Alla situazione di Albenga sono state dedicate negli ultimi due anni varie riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’ultima - su richiesta del Sindaco Tomatis - lo scorso 27 marzo.

In tali sedi è emerso che, pur non mancando i problemi, la situazione della sicurezza pubblica è sostanzialmente sotto controllo, grazie anche agli assidui servizi ordinari e straordinari di controllo e vigilanza posti in essere dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale. Anche l’attività investigativa si è rivelata efficace, dato che essa ha portato nella quasi totalità dei casi all’individuazione e alla denuncia dei responsabili degli episodi di criminalità diffusa.

A conclusione dell’incontro, il dr. Mottola di Amato ha assicurato che il livello di attenzione rimarrà alto e che i servizi di polizia continueranno ad essere effettuati secondo le necessità, come peraltro testimoniato dal servizio ad alto impatto svolto da reparti dell’Arma dei Carabinieri lo scorso 2 giugno, durante il quale sono stati ispezionati a più riprese anche il quartiere e gli esercizi pubblici di Viale Pontelungo.