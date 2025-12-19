Sanità, assistenza rafforzata tra Natale e Capodanno: Asl2 apre gli ambulatori dedicati ai casi di bassa complessità

Anche per il periodo delle Festività Natalizie di quest'anno, Asl 2, in coordinamento con Regione Liguria, attiverà la rete di ambulatori dedicati alla gestione della "bassa complessità di cura", con l'obiettivo di ottimizzare i flussi nei Pronto Soccorso ed evitare che casi non urgenti rallentino il trattamento delle emergenze più gravi.

Le Case della Comunità, gli ambulatori delle Asl e gli studi medici di medicina generale saranno aperti in via straordinaria con orari specifici, che prevedono la presenza di medici di famiglia a cui possono accedere tutti i pazienti.

È stato inoltre messo a punto il piano di sistema per la gestione dei Pronto Soccorso durante le festività in collaborazione con le Asl, tutte le aziende, gli enti preposti, i medici di medicina generale, e le strutture residenziali, con particolare attenzione ai ponti di Natale e Capodanno, mettendo a disposizione oltre 135 posti letto in più a livello regionale.

Gli ambulatori saranno operativi presso gli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure, in prossimità dei Pronto Soccorso.

In aggiunta, saranno attive altre due sedi: ad Alassio, presso Alassio Salute in vico della Chiusetta, e a Varazze, presso lo Studio Ebinobi di via Carattino.

Savona, Ospedale San Paolo : il 20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19, il 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19;

Pietra Ligure, Ospedale Santa Corona: 20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19 e 26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19;

L'ambulatorio si trova nel padiglione Piastra. Il paziente dovrà passare dal Triage del Pronto Soccorso, dove verrà valutato: se la problematica rientra tra quelle gestibili dell'ambulatorio di Bassa Complessità, saranno gli operatori del Pronto soccorso ad accompagnarlo; Alassio, Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14): 20 e 21 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17; 25, 26, 27 e 28 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Varazze, Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39): 20 e 21 dicembre, dalle 14 alle 19; 25 dicembre, dalle 8 alle 11; 26, 27 e 28 dicembre, dalle 14 alle 19.

A gennaio saranno attivi gli ambulatori presso:

Savona, Ospedale San Paolo: 1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19; 4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19;

Pietra Ligure, Ospedale Santa Corona :1 e 3 gennaio, dalle 14 alle 19 e 4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19;

Alassio, Ambulatorio Salute (vico della Chiusetta, 14): 1 e 3 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 e 4 e 6 gennaio, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Varazze, Ambulatorio Ebinobi (via Carattino, 39): 1 gennaio, dalle 14 alle 19; 3 gennaio, dalle 9 alle 14 e 4 e 6 gennaio, dalle 14 alle 19.

“L’influenza ogni anno ha un impatto significativo sulla sanità regionale – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità – aumento degli accessi ai Pronto soccorso e complicanze, in particolare per anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. Per questo, Regione Liguria ha scelto di dotarsi di un coordinamento dedicato, capace di prevenire, monitorare e gestire in modo uniforme l’infezione su tutto il territorio. Grazie al lavoro della Task Force, istituita per gestire in modo efficace la stagione influenzale, abbiamo rafforzato la nostra capacità di prevenire, rispondere e proteggere la popolazione, come dimostra l’adesione alla campagna vaccinale. Per il periodo delle festività, abbiamo adottato un piano che consente ai cittadini di rivolgersi ai medici presenti nelle case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici che effettueranno aperture straordinarie, in particolare nei giorni festivi”.