Stella, scattano gli incontri della giunta itinerante da Gameragna: al centro il problema dei parcheggi (FOTO)

È scattata da Gameragna la giunta itinerante guidata dal Sindaco Andrea Castellini nelle frazioni di Stella.

Il primo cittadino insieme ai colleghi assessori hanno iniziato il tour nelle frazioni per parlare con gli abitanti facendo un punto sugli interventi sul territorio e ascoltando le criticità.

"Abbiamo spiegato che sono stati ultimati i lavori del Pnrr che ha fatto il Consorzio Depurazione Acque Aps e abbiamo chiesto quali possono essere le problematiche che sono ovviamente quelle dei posteggi - ha detto Castellini - Ci prodigheremo per capire se possano esistere delle aree. Poi abbiamo raccolto segnalazioni su alcuni piccoli problemi".

"Un sincero ringraziamento a tutti i residenti della frazione di Gameragna che hanno partecipato numerosamente all’incontro di ieri sera. È stato un momento di confronto prezioso, fatto di domande dirette e considerazioni costruttive sul lavoro della nostra Amministrazione - il commento del Comune - Ascoltare le vostre proposte su cosa si può migliorare è fondamentale per far crescere la nostra comunità: 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗯𝘂𝘀𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼. Un ringraziamento speciale per la calorosa ospitalità al Circolo ARCI di Gameragna e alla sua Presidente, Sabrina Rebagliati, che ci ha accolti con grande disponibilità".

Durante la serata è stato consegnato un Attestato di Pubblico Merito a Carlo Ruggeri, Sindaco di Savona dal 1998 al 2005 e assessore regionale all'Urbanistica nella giunta Burlando dal 2005 al 2010.

"Un riconoscimento doveroso per il suo straordinario impegno e la professionalità messi a disposizione della nostra comunità — a titolo completamente gratuito — nell’organizzazione della storica visita di S.A.S. Alberto II Ranieri, Principe di Monaco a Stella" concludono dal Comune.

I prossimi incontri nelle frazioni saranno in programma da febbraio a fine aprile/inizio maggio.