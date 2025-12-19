Savona, partita da Corso Ricci la sostituzione dei lampioni: entro l’estate saranno 10.500 i nuovi punti luce

Sono partiti da corso Ricci i lavori per il rifacimento dell’illuminazione pubblica della città di Savona. L’intervento, affidato a Civismart e finanziato attraverso il bando europeo Elèna, entra così nella sua fase operativa dopo una lunga fase di preparazione.

Da mercoledì gli operai sono al lavoro per la sostituzione dei corpi illuminanti sia lungo la carreggiata sia nelle aree pedonali. Per completare l’intervento su corso Ricci saranno necessari circa sette-dieci giorni. Dopo una breve pausa legata alle festività natalizie, i cantieri si sposteranno progressivamente nelle altre zone della città.

Il progetto complessivo, insieme al cronoprogramma dei lavori e alle modalità di comunicazione ai cittadini che, di volta in volta, saranno interessati dai cantieri, verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 gennaio. In quell’occasione sarà convocata un’apposita commissione consiliare e, a seguire, è previsto un incontro dedicato con i Comitati di Quartiere, chiamati a svolgere un ruolo centrale nell’informazione sul territorio.

Gli interventi, che dovranno concludersi entro l’estate, prevedono il rifacimento totale dell’illuminazione pubblica cittadina attraverso la sostituzione di circa 10.500 punti luce. Tutto il sistema passerà alla tecnologia a Led, con l’adozione di soluzioni smart che consentiranno anche il controllo da remoto degli impianti. Grazie a questo aggiornamento tecnologico, il Comune stima un risparmio energetico pari all’85% rispetto ai consumi attuali.

I cantieri avranno una durata contenuta nelle singole vie, ma non mancheranno i disagi, in particolare per quanto riguarda la sosta: nelle aree interessate dai lavori sarà infatti necessario vietare temporaneamente il parcheggio per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza. Proprio per questo l’Amministrazione intende adottare una modalità di informazione capillare, coinvolgendo direttamente anche i Comitati di Quartiere per avvisare con anticipo residenti e commercianti.

“La città aspettava da tanto tempo questo momento che costituisce una vera e propria rivoluzione per il sistema di illuminazione cittadino - dichiara l'assessore alla transizione energetica Francesco Rossello - Non solo tutti i punti luce torneranno a funzionare, ma verranno installati nuovi corpi illuminanti e si passerà ad un sistema di illuminazione moderno che consentirà il controllo remoto e quindi, tra le altre cose, l'intervento tempestivo in caso di guasto. I costi di questo intervento, come prevede il progetto, saranno sostenuti grazie ai risparmi generati che arriveranno all'85%. Oltre al risparmio tutto questo comporterà anche un altro vantaggio di grandissima importanza: la riduzione delle emissioni in atmosfera”.