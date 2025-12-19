Mezzi pesanti nei centri abitati da Albisola a Savona, Garbarini: "Il problema del traffico va risolto senza se e senza ma"

"Il problema del traffico va risolto senza se e senza ma, che sia Savona o Albisola non cambia".

Non usa mezzi termini come ha senpre fatto negli ultimi anni il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.

Il tragico investimento mortale della 22enne Valentina Squillace ha riacceso nuovamente un riflettore che non si era mai sopito sul problema del traffico pesante nei centri abitati. Proprio il Comune albisolese aveva e sta pagando a caro prezzo questo scotto che aveva portato alla mente il drammatico investimento mortale da parte di un camion sulle strisce tra Corso Mazzini e Piazza Dante di Ilvana Giusto, 71 anni, nel 2018.

Con il Sindaco, come fatto dal suo precedecessore Franco Orsi, che nel periodo estivo aveva disposto con un'ordinanza la chiusura in uscita ai mezzi pesanti del casello di Albisola nel fine settimana per sgravare la viabilità delle due Albisole.

"Finché non si lavora seriamente a costruire infrastrutture non si risolverà il problema. Genova lo sta facendo, deve toccare anche il savonese e dobbiamo anche lavorare per mantenere un'economia che rispetti il territorio e che dia posti di lavoro - ha continuato il primo cittadino albisolese - Paradossalmente questa sconfitta da amministratore, tocca anche la cittadinanza perchè ciò che è successo alla ragazza poteva succedere a chiunque. Non si può avere questa mole di traffico pesante in questa cittadina, da soli non ce la possiamo fare".

L'Aurelia Bis in ballo ormai da 15 anni, con un 20% da concludere e un futuro incerto, non basta a risolvere il problema. Il ribaltamente del casello può essere una soluzione ma poi servirà anche che il secondo lotto a ponente venga realizzato per non continuare a congestionare il traffico su Savona.

"Ci vuole un supporto per traguardare non solo i lavori portuali ma soprattutto per la sicurezza delle comunità".