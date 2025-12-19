Savona, censimento del verde pubblico per un Piano di valorizzazione del patrimonio naturale urbano

Il Comune di Savona affiderà l'incarico per la redazione di un piano del Verde, uno strumento di pianificazione per tutelare, valorizzare e gestire in modo integrato il patrimonio naturale urbano, in linea con le “Linee guida per la gestione del verde urbano” e con gli standard europei. La cifra stanziata da Palazzo Sisto per lo studio preliminare e per il Piano è di 85mila euro.

Tra gli obiettivi prioritari c'è il censimento e il monitoraggio del verde pubblico, indispensabili per avere un quadro aggiornato di parchi, giardini, alberature stradali e infrastrutture verdi presenti sul territorio. Da questa base informativa Palazzo Sisto programmerà gli interventi, potrà valutare e prevenire criticità e valorizzare al meglio il verde urbano.

Quello pensato è un sistema complesso, non una mera somma di interventi. Particolare attenzione è rivolta anche alla sostenibilità economica: una gestione innovativa e integrata del verde consente infatti di ridurre i costi di manutenzione, senza rinunciare alla qualità degli interventi, conciliando così esigenze ambientali ed equilibrio finanziario.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree verdi, la manutenzione e la riqualificazione di quelle esistenti, accompagnato dalla piantumazione di nuove specie coerenti con il contesto urbano.

Alcune zone della città sono individuate come strategiche per concentrare gli interventi: il Prolungamento, gli ingressi urbani da ponente e da levante, l’asse del Letimbro e i giardini di quartiere. È inoltre prevista l’implementazione di nuovi viali alberati, sia nel centro cittadino – in particolare nelle aree ottocentesche – sia nei quartieri.

Il Piano del Verde sarà accompagnato quindi dal Censimento del Verde, il Regolamento del Verde e il Bilancio Arboreo. Cuore del sistema sarà il Sistema Informativo del Verde (SIV), una piattaforma che raccoglierà dati georeferenziati e aggiornati, a supporto delle attività di monitoraggio, pianificazione e gestione.

Completa il quadro il Piano annuale di monitoraggio e gestione del verde, che consentirà di programmare continuativo gli interventi ordinari nel corso dell’anno.