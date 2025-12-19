 / Attualità

Savona, censimento del verde pubblico per un Piano di valorizzazione del patrimonio naturale urbano

Parchi, viali e quartieri al centro del progetto e piantumazione di nuove specie coerenti con il contesto urbano

Il Comune di Savona affiderà l'incarico per la redazione di un piano del Verde, uno strumento di pianificazione per tutelare, valorizzare e gestire in modo integrato il patrimonio naturale urbano, in linea con le “Linee guida per la gestione del verde urbano” e con gli standard europei. La cifra stanziata da Palazzo Sisto per lo studio preliminare e per il Piano è di 85mila euro.

Tra gli obiettivi prioritari c'è il censimento e il monitoraggio del verde pubblico, indispensabili per avere un quadro aggiornato di parchi, giardini, alberature stradali e infrastrutture verdi presenti sul territorio. Da questa base informativa Palazzo Sisto programmerà  gli interventi, potrà valutare e prevenire criticità e valorizzare al meglio il verde urbano.

Quello pensato è un sistema complesso, non una mera somma di interventi. Particolare attenzione è rivolta anche alla sostenibilità economica: una gestione innovativa e integrata del verde consente infatti di ridurre i costi di manutenzione, senza rinunciare alla qualità degli interventi, conciliando così esigenze ambientali ed equilibrio finanziario.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree verdi, la manutenzione e la riqualificazione di quelle esistenti, accompagnato dalla piantumazione di nuove specie coerenti con il contesto urbano.

Alcune zone della città sono individuate come strategiche per concentrare gli interventi: il Prolungamento, gli ingressi urbani da ponente e da levante, l’asse del Letimbro e i giardini di quartiere. È inoltre prevista l’implementazione di nuovi viali alberati, sia nel centro cittadino – in particolare nelle aree ottocentesche – sia nei quartieri.

Il  Piano del Verde sarà accompagnato quindi dal Censimento del Verde, il Regolamento del Verde e il Bilancio Arboreo. Cuore del sistema sarà il Sistema Informativo del Verde (SIV), una piattaforma che raccoglierà dati georeferenziati e aggiornati, a supporto delle attività di monitoraggio, pianificazione e gestione.

Completa il quadro il Piano annuale di monitoraggio e gestione del verde, che consentirà di programmare continuativo gli interventi ordinari nel corso dell’anno.

