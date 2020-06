Incidente sull'autostrada A10, tra i caselli di Celle e Varazze. Un'autovettura, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalle forti piogge, si è ribaltata andando a collidere contro un'altra autovettura in avvicinamento.

Fortunatamente nessun ferito grave. Il bilancio è di un uomo di 55 anni trasportato in codice giallo per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona, per un lieve trauma toracico causato dall'esplosione dell'airbag.