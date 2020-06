Savona, in escandescenza si scaglia contro gli agenti di polizia e ne ferisce uno

Nel primo pomeriggio di oggi in piazza Diaz a Savona un cittadino senegalese, in evidente stato di escandescenza, ha aggredito gli agenti della squadra volanti della Questura intervenuti proprio per riportare alla calma la situazione. L'uomo, però alla vista dei poliziotti li ha aggrediti, ferendone uno. Bloccato con fatica, il senegalese è stato successivamente trasportato in ospedale.

A seguito dell'episodio gli agenti lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Savona per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo i primi accertamenti, l'uomo era già stato arrestato nel 2018.

In ospedale, per accertamenti, anche l'agente di polizia colpito al volto.

Prima dell'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo in evidente stato di alterazione è stato immortalato in un video girato (e adesso ampiamente diffuso sui social) da chi era presente in piazza Diaz. Nelle immagini si vede dapprima il cittadino senegalese inveire contro l'autista di un mezzo della nettezza urbana e successivamente coinvolto in una colluttazione con altre persone.