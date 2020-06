Savona, nessun ricoverato in terapia intensiva al San Paolo. Primario Brunetto: "Al momento situazione rassicurante"

Nessun ricoverato in terapia intensiva. La bella notizia arriva direttamente dal dottor Brunello Brunetto, primario del reparto dell'ospedale San Paolo di Savona che in questi difficilissimi mesi di emergenza è stato messo a dura prova.

"Attualmente in terapia intensiva a Savona siamo a zero casi di positivi, un paziente positivo si è nel frattempo negativizzato e l'abbiamo trasferito nell'area no Covid. Anche ai piani delle medicine nelle aree dedicate ai Covid i ricoveri sono in netta diminuzione, le persone vengono dimesse e sono clinicamente guarite. Al momento la situazione è rassicurante" spiega Brunetto.

"Speriamo che, se dovrà esserci un aumento dei casi, sia marginale e non a livello di epidemia come negli scorsi mesi, ma con il livello di apparecchiature che tanti amici hanno voluto donarci confidiamo di essere pronti ad affrontare" continua il primario del reparto di rianimazione.

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le parole del primario del San Raffaele di Milano il dottor Alberto Zangrillo che aveva dichiarato che il virus dal punto di vista clinico non esiste più, parole alle quali si era associato l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ma che però aveva creato un tourbillon di polemiche.

"C'è chi ritiene che il virus sia clinicamente morto chi che sia solo distratto e questo possono dirlo solo virologi e epidemiologi se riuscissero a mettersi d'accordo tra di loro. Non avendo notizie certe su come stia andando la situazione il consiglio più saggio da dare alle persone e di mantenere alcune norme di distanziamento, tenere la mascherine ed effettuare un lavaggio frequente, quasi maniacale delle mani" ha concluso Brunello Brunetto.