Coronavirus: calano ancora i casi in Liguria, sono 97 in meno di ieri

Calano di altri 97 i casi positivi al Coronavirus nella nostra regione nelle ultime 24 assestandosi a un totale di 2.694 casi.

Gli ospedalizzati sono 155 (20 in meno rispetto a ieri), 6 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 700 (63 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 111.587 (1.581 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 315

Savona 417

Genova 1.882

La Spezia 78

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 30 (3 in terapia intensiva) -1 rispetto a ieri

Asl 2 - 37 (1 in terapia intensiva presso l'ospedale di Albenga) -3

San Martino - 19 (2 in terapia intensiva) -1

Galliera - 21 (nessuno in terapia intensiva) -3

Asl 3 - 28 (nessuno in terapia intensiva) -8

Asl 4 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 5 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -3

Sono 239 i soggetti in isolamento domiciliare (-100). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.300 (+23), mentre i guariti con due test negativi sono 5.599 (+112).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 124

Asl 2 - 177

Asl 3 - 272

Asl 4 - 74

Asl 5 - 73

I decessi comunicati dalle varie Asl in data 4 giugno (ultime 24 ore, dalle 14 del 3 giugno alle 14 del 4 giugno) :

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

L'Ospedale Villa Scassi segnala tre decessi:

- Uomo di 92 anni, con comorbidità, deceduto il 3/6/2020 nel reparto di Medicina

- Donna di 93 anni, con comorbidità, deceduta il 4/6/2020 nel reparto di Medicina

- Uomo di 91 anni, con comorbidità, deceduto il 4/6/2020 nel reparto di PS/Obi

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Segnala il decesso di una donna di anni 93, ricoverata in Geriatria (Sarzana) deceduta il 02/06/2020 e residente nel comune di La Spezia.

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.