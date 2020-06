Finalborgo: Forte San Giovanni riapre da martedì 9 giugno 2020

Il 9 giugno sarà pronto ad accogliere i visitatori Forte San Giovanni a Finale Ligure, esempio di architettura militare spagnola arroccato alle spalle di Finalborgo, raggiungibile con una brevissima passeggiata lungo la strada Beretta: dalle sue ampie terrazze la vista spazia tra il mare e le valli dell’interno.





Gli ambienti sono pronti ad accogliere nuovamente i visitatori nel rispetto delle normative previste per la Fase 2 dell’emergenza da COVID-19. I percorsi sono stati organizzati per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza e al pubblico sarà chiesta una collaborazione attiva nell’attuazione delle misure di protezione: indossare la mascherina per coprire naso e bocca, mantenere la distanza di almeno 1,5 mt e lavare spesso (dotazioni di gel igienizzante saranno a disposizione).





Per visualizzare i posti disponibili e prenotare la propria visita è possibile collegarsi al sito internet http://musei.liguria.beniculturali.it/PRENOTA









Orari e contatti:

Forte San Giovanni, Finale Ligure

Strada Beretta

Dal 9 giugno

Orario: da martedì a venerdì 16.00-20.00; sabato e domenica 14.00-20.00

Tel 338 1276580





Per informazioni:

www.musei.liguria.beniculturali.it

drm-lig.comunicazione@beniculturali.it