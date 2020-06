Meteo, ancora instabilità in Liguria: le previsioni per i prossimi giorni

Diramato questa mattina da Arpal il consueto bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria. Nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni:

oggi, mercoledì 10 giugno, sulla Liguria permane una circolazione ciclonica con condizioni di instabilità: isolati rovesci o temporali su tutte le zone con bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione).

Domani, giovedì 11 giugno, condizioni di instabilità per tutta la giornata con rovesci o temporali anche di forte intensità (possibili allagamenti localizzati, danni per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). A causa della circolazione ciclonica presente sul Ligure, in mattinata i fenomeni tenderanno a essere più insistenti sulla zona C, mentre nel pomeriggio assumeranno carattere isolato. Venti meridionali in rinforzo nel pomeriggio con raffiche fino a 50-60 km/h sul Centro-Ponente. Mare localmente molto mosso a Levante.

Venerdì 12 giugno, mare fino a molto mosso a Levante.

Nelle ultime ore fenomeni temporaleschi sparsi hanno interessato diverse zone del territorio regionale con cumulate massime (valori sulle 12 ore) di 9.4 millimetri a Triora (Imperia), 7 a Genova Pontedecimo, 4.6 a Marinella di Sarzana (La Spezia). Questa mattina linee temporalesche sono presenti davanti alle coste del centro Levante con schiarite ampie, invece, a Ponente. Precipitazioni deboli e sparse interessano, alle ore 11.30, il centro Levante con cumulata massima nell’ultima ora di 12.4 millimetri a Camogli (Genova).

I venti sono orientati dai quadranti meridionali e, soprattutto sul settore centrale, sono in rinforzo (alle 11 raffica a 63.4 km/h a Genova Punta Vagno). Il mare è molto mosso.

Queste le temperature minime registrate nella notte nelle quattro province: Imperia-Colle Belenda (Pigna) 4.5; Genova-Pratomollo (Borzonasca) 5.2; Savona-Calizzano 6.1; La Spezia-Casoni di Suvero (Zignago) 8.0.

Queste invece le temperature minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia (tra parentesi la differenza rispetto alla media climatologica del periodo, si evidenziano valori di 2-3 gradi inferiori alla norma): Genova Centro Funzionale 15.6 (-2), Savona Istituto Nautico 15.0 (-3), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 15.2 (-3) e La Spezia 14.5 (-2).