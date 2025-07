Depurazione a Pietra, Borgio e in Val Maremola: Assoutenti e Onda Ligure in pressing su Servizi Ambientali

"Le Associazioni Liguri a tutela del Consumo Assoutenti E.T.S. e Onda Ligure Consumo e Ambiente E.T.S., nell’ambito delle proprie competenze a tutela degli utenti, sono da tempo attente ed attive sulle problematiche della depurazione nel ponente savonese nelle zone di Andora, Alassio, Albenga, Pietra Ligure e Val Maremola". Si apre con queste parole la nota stampa sottoscritta da Assoutenti e dall'associazione Onda Ligure Consumo e Ambiente.

Il focus della nota riguarda in particolare la Val Maremola territorio: "Come noto vi sono state molte polemiche sugli organi di stampa riguardanti il mancato completamento delle opere per garantire il totale e completo trattamento depurativo dei reflui provenienti dai Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e relativo entroterra" spiegano dalle associazioni dei consumatori, sottolineando inoltre di che "nell’ambito delle proprie competenze a tutela degli utenti" le stesse "stanno proseguendo le consultazioni con Servizi Ambientali S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato in tale area, facente parte del Consorzio Pubblico Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., al fine di comprendere chiaramente lo stato delle attività ed i futuri sviluppi previsti".

"A tal fine è stato in precedenza effettuato un accesso agli atti presso ARPAL, ed in seguito è stata richiesta la relativa documentazione al Gestore, nonché di effettuare un sopralluogo presso l’impianto di trattamento dei reflui sito Via Crispi a Pietra Ligure, che avverrà nei prossimi giorni - si legge ancora nella nota - Dalle informazioni fornite si è appreso che circa il 30% dei reflui di della zona di ponente di questo territorio viene convogliato per la depurazione all’impianto di Borghetto S.Spirito, mentre, secondo quanto indicato dal gestore, i restanti reflui fognari cittadini della zona di levante vengono in parte inviati all’impianto ubicato in via Crispi e successivamente al depuratore consortile di Borghetto ed in altra parte direttamente a tale impianto. Qualora le portate risultino eccessive rispetto alla capacità del sistema fognario di invio al suddetto depuratore, la quota di reflui che riceve comunque un trattamento primario avanzato viene scaricata a mare tramite condotta".

"Siamo stati anche informati del recente avvio dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione comprensoriale sito nel Comune di Borghetto Santo Spirito, cofinanziati con fondi PNRR - aggiungono da Assoutenti e Onda Ligure - e dell’avvio delle pratiche amministrative per l’affidamento del primo lotto di lavoro del nuovo collegamento del territorio di levante a tale impianto".

"Lo scopo della nostra attività – dichiara l’Avv. Giulio Muzio responsabile del settore idrico nazionale per Assoutenti - è quello di avere un confronto serio sulle criticità del servizio di depurazione, così da permettere di sciogliere ogni dubbio sul tema e di avviare soluzioni atte a soddisfare gli interessi dell’utenza, sia in termini di costi del servizio che di risultati dello stesso in termini di pulizia del mare, e nel contempo garantire il completamento delle opere mancanti così da rispettare gli obiettivi previsti dall’Unione Europea ed evitare la ripresa delle procedure di infrazione comunitaria".