Carcare, in arrivo il nuovo parco giochi in piazza Caravadossi: scivoli, altalene, videosorveglianza e accesso vietato ai cani

Ci siamo quasi. La comunità di Carcare aspetta con entusiasmo l’apertura del nuovo parco giochi in piazza Caravadossi, sul lungobormida (viale Orlando Scarrone), destinato a diventare un importante punto di ritrovo per le famiglie e un’oasi di divertimento per i bambini.

Il nuovo spazio, che si estende su un’area di circa 450 metri quadrati e realizzato con un investimento di circa 100 mila euro, è stato progettato per offrire un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo. Pensato per favorire l’immaginazione e promuovere l’attività fisica all’aria aperta, il parco sarà dotato di altalene, scivoli, giochi di arrampicata e molte altre strutture studiate per coinvolgere bambini di tutte le età.

Per garantire la massima sicurezza e preservare la qualità dell’area, l’accesso sarà vietato ai cani e l’intera zona sarà sorvegliata da un sistema di videosorveglianza, utile anche a prevenire eventuali atti vandalici.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 26 luglio alle ore 18:00. L’attesa è già alta tra i residenti, che vedono in questo progetto un’opportunità per valorizzare ulteriormente la zona del lungobormida e offrire ai più piccoli uno spazio dove crescere, giocare e socializzare in libertà.