"Niente di più bello di una nuova vita": Cairo dà il benvenuto ai nuovi nati

"Niente di più bello di una nuova vita": l’amministrazione comunale di Cairo Montenotte promuove un’iniziativa dedicata ai neonati della comunità locale. A partire dalla metà del mese di luglio, i genitori dei nuovi nati riceveranno un kit di benvenuto, composto da materiale per l’igiene e il benessere del bebè, realizzato in stretta collaborazione con Conad. Un omaggio simbolico che vuole celebrare l’arrivo di ogni nuovo cittadino cairese, riconoscendo l’importanza di questo momento per le famiglie e per l’intera comunità.

"La nascita di un bambino è un evento che genera gioia, speranza e fiducia nel futuro. In un’epoca caratterizzata dall’invecchiamento demografico e dalle sfide economiche che devono affrontare le famiglie, il valore di una nuova vita assume un significato ancora più profondo — commentano dall’amministrazione comunale —. Questa iniziativa, dunque, vuole essere un gesto concreto di attenzione e di accoglienza per i nuovi nati, a cui idealmente partecipa tutta la comunità. Ringraziamo Conad per la preziosa collaborazione a questo progetto, che ci auguriamo possa crescere, coinvolgendo in futuro anche altri partner del territorio".

"Siamo lieti di poter collaborare attivamente con l’amministrazione comunale di Cairo Montenotte a questo importante progetto — afferma Massimo De Toma, imprenditore Conad Nord Ovest del territorio —. Come sempre, siamo vicini alle comunità in cui lavoriamo, pronti a sostenere ed agire con responsabilità e impegno. Vogliamo dare il benvenuto ai nuovi nati del Comune, condividendo con le famiglie uno dei momenti più belli che la vita ci dona".

I genitori dei neonati, a cui vanno le più sentite congratulazioni, potranno ritirare il kit di benvenuto presso gli uffici comunali preposti.

Nel Comune di Cairo Montenotte, nel primo semestre del 2025 sono venuti alla luce 39 bambini; nel corso del 2024 sono stati registrati 67 nuovi nati, 34 maschietti e 33 femminucce, un trend in linea con gli anni precedenti: nel 2023 le nascite sono state 76 e nel 2022, 60.