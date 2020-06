Coronavirus: due dimissioni dalla terapia intensiva in provincia di Savona. Il numero dei positivi invece, resta stabile

Continua a calare il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria: quest'oggi si arriva a quota 2.167, ovvero 37 in meno di ieri. Restano immutati, rispetto a ieri, i dati sulla provincia di Savona dove si registrano 322 persone positive al Covid-19 così come quelle dei malati in sorveglianza attiva (112). Nel distretto dell'Asl 2 savonese poi, si registrano due dimissioni dalla terapia intensiva e in tutto le persone in ospedale sono 31, di cui solo una in rianimazione. Rimangono stabili a 1.512 i morti dall'inizio della pandemia.

Calano anche gli asintomatici monitorati, 2.057 su scala regionale (-34) mentre chi presenta sintomi come febbre, tosse o dispnea, sono ad oggi 110 pazienti, 3 in meno da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, si attesta a 6.183 pazienti, 46 più di ieri. Sale anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare oggi a 140 (+8).

E' in lieve diminuzione anche il dato dei pazienti ospedalizzati sono 110 (3 in meno rispetto a ieri), 3 dei quali in terapia intensiva. Trend in negativo anche per i soggetti in sorveglianza attiva sono 447 (31 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 122.654 (1.631 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:



Savona 322

Imperia 228 (+4)

Genova 1.550

La Spezia 65

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 19 (1 in terapia intensiva) -1

Asl 2 - 31 (1 in terapia intensiva) -2

San Martino - 11 (1 in terapia intensiva) -1

Galliera - 9 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 - 27 (nessuno in terapia intensiva) +2

Asl 4 - 5 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 8 (nessuno in terapia intensiva) -1

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl :

Asl 1 - 62 (-5)

Asl 2 - 112

Asl 3 - 175

Asl 4 - 40

Asl 5 - 58

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 11 giugno 2020 (ultime 24 ore, dalle 10 del 10 giugno alle 14 dell’11 giugno) :

ASL 1

Segnala un decesso: una donna di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 10 giugno all'Ospedale di Sanremo

ASL 2

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL3

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

segnala 1 decesso, anche per infezione da Covid-19: Di una paziente residente a Montoggio di 77 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI).