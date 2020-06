L'ANPI di Vado Ligure ricorda Carlo Giacobbe

Scrive Simone Falco, segretario dell'ANPI di Vado Ligure: "A nome del Consiglio Direttivo e di tutta la Sezione A.N.P.I. di Vado Ligure vogliamo esprimere le più sentite condoglianze ai famigliari alla moglie Donatella e ai figli ed in particolare alla sorella Anna per la prematura scomparsa di Carlo Giacobbe primo cittadino dal 2004 al 2009 della Città di Vado Ligure.

Infatti Carlo Giacobbe era iscritto alla Sezione A.N.P.I di Vado Ligure e sentiva in maniera profonda proprio quei valori, quelli di giustizia sociale e dell'antifascismo è ancora vivo mi ricordo la soddisfazione come quella di tutti i vadesi quando nel venne conferita la Medaglia d'Argento al Valor Militare alla Città, quel risultato è stato anche merito suo.

Come aveva scritto nel saluto di introduzione da Sindaco per la pubblicazione del libro "La Resistenza Vadese" del Prof Lunardon, per il 60 anniversario della Liberazione " Voglio ringraziare infine per tutto ciò che hanno fatto i Testimoni durante la Lotta partigiana, molti negli anni sono venuti a mancare, ma resta indimenticato ed indimenticabile il contributo dato dai combattenti partigiani per difendere la democrazia nel nostro Paese, dedicando ad essa le loro stesse vite e facendo cosi' che i giovani continuino la battaglia per difendere questi ideali" .