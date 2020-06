Pietra Ligure in lutto: a soli 43 anni, la sla si è portata via Nino Aloia

Originario di Malvito, località in provincia di Cosenza fortemente legata con Pietra Ligure per via dei tanti cittadini originari proprio di quella terra, Nino Aloia era noto in paese soprattutto per la sua grande passione per il calcio. E proprio il mondo del calcio si era più volte mobilitato a suo sostegno: l'Asd Pietra Ligure 1956 aveva infatti, organizzato due "partite del cuore" il cui incasso era stato devoluto alla famiglia Aloia. Inoltre, nella stagione 2012-2013, il club biancazzurro aveva invitato Nino a partecipare all’ultima partita di campionato casalinga della prima squadra. In quell'occasione a Nino, tifoso della Juventus, venne consegnato il libro del giocatore Claudio Marchisio, autografato proprio dal campione bianconero.