Auto si incastra sotto mezzo pesante sulla A10 tra Varazze e Celle: conducente in codice rosso

Incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, sull'autostrada A10 in direzione Genova, nel tratto compreso tra Celle e Varazze.

Stando a quanto riportato in un primo momento a rimanere coinvolti nel sinistro sono stati un'autovettura ed un mezzo pesante, con la prima che è andata a incastrarsi al di sotto del camion mentre questo si trovava in una piazzola a bordo strada.

La dinamica è ancora da chiarire, ma ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto, una donna rimasta incastrata nell'abitacolo del mezzo. La vittima ha riportato sospette fratture a un arto inferiore ed un sospetto trauma cranico, e dopo l'opera dei Vigili del fuoco per l'estricazione è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, cosciente e non in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi portati dai Vigili del Fuoco e dai militi della Croce Rossa di Celle, insieme al personale di Autostrade e agli agenti della Polizia stradale per accertare le dinamiche del sinistro e regolare la circolazione.